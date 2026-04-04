Женская пилотажная группа «Барсы» начала подготовку к традиционной акции «Бессмертный полк в небе», которая пройдет в День Победы. Об этом сообщили сами организаторы в соцсетях. Летчицы уже принимают фотографии участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции для размещения на бортах самолетов.
Как отметили в группе, 9 мая пилотажная команда снова выполнит полеты над городами Югры. Организаторы сообщили, что им уже поступают звонки от жителей, которые ждут появления самолетов с портретами своих героев.
Акцию проводят с 2020 года как альтернативный формат сохранения памяти о ветеранах. В прошлом году семь самолетов Як-52, Як-54 и Ан-2 пролетели над шестью городами Югры. Тогда жители округа прислали более четырех тысяч фотографий, которые разместили на фюзеляжах. В кабине каждого пилота находился портрет близкого человека - участника войны.
Сбор портретов для новой акции уже открыт. Жители Югры могут отправить фотографии своих героев сообщением в группу пилотажной группы «Барсы» во «ВКонтакте».
«Вот сзади заходит ко мне «мессершмитт».
Уйду- я устал от ран,
Но тот, который во мне сидит,
Я вижу- решил на таран!».
Сегодня над небом Югры летают самолёты Як и совершают мирные фигуры высшего пилотажа. На крыло самолеты Як поставил Евгений Барсов. Сегодня пилотажная группа «Барсы» готовят воздушный «Бессмертный полк». А рядом в сотне метров «землеройная группа» ЮВиС готовит песчаный курган, нет не Курган Славы, чтобы поставит там на высоте 25 метров, обелиск летчику Герою РФ Николаю Терехину. Курган, высотой 25 м, чтобы с его высоты на многие км с Оби этот обелиск был виден и напоминал, что в Югре, «никто не забыт и ничто не забыто». Что есть Аэродром «Боровая», с которого сегодня стартуют винтовые поршневые самолеты Барсова, с фотографиями героев «Бессмертного полка», а завтра они возможно будут рубить своими винтами дроны «токсичной бабки Урсулы» в небе Югры.
Нет здесь ЮВиС намывает не Курган Славы, не сургутский «Мамаев Курган» с обелиском «Матери-Родины», она здесь намывают штабель для песчаного «бабла». Как надоел этот песок и связанные с ним бабло! Сколько горя он принёс тем, кто поклонялся не золотому, а «песчаному тельцу». Соседство самолетов с фото «Бессмертного полка» на борту с «барыгами», моющими «песчаное бабло», отвратительно и аморально. Впрочем, город построен на болоте и никогда, я повторяю никогда, не возникало мысль мыть песок и складировать его на берегу. Был некогда большой карьер в середине 70-х, но трубы уходили 5А микрорайон. Но дело не в этом. Дело в патриотизме. Патриот это не «бла-бла-бла», а реальные дела во имя патриотизма. Сегодня рядом на одной площадке свели тех, кто делает реальные патриотические дела и тех для есть «бабло и ничего патриотического». К сожалению.