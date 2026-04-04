«Барсы» в Югре начали подготовку к акции «Бессмертный полк в небе» 9 мая

Женская пилотажная группа «Барсы» начала подготовку к традиционной акции «Бессмертный полк в небе», которая пройдет в День Победы. Об этом сообщили сами организаторы в соцсетях. Летчицы уже принимают фотографии участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции для размещения на бортах самолетов.

Как отметили в группе, 9 мая пилотажная команда снова выполнит полеты над городами Югры. Организаторы сообщили, что им уже поступают звонки от жителей, которые ждут появления самолетов с портретами своих героев.

Акцию проводят с 2020 года как альтернативный формат сохранения памяти о ветеранах. В прошлом году семь самолетов Як-52, Як-54 и Ан-2 пролетели над шестью городами Югры. Тогда жители округа прислали более четырех тысяч фотографий, которые разместили на фюзеляжах. В кабине каждого пилота находился портрет близкого человека - участника войны.

Сбор портретов для новой акции уже открыт. Жители Югры могут отправить фотографии своих героев сообщением в группу пилотажной группы «Барсы» во «ВКонтакте».