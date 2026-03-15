Временное отключение электричества затронет дачные кооперативы «Крылья Сургута» и «Победит-1»

В Сургуте на следующей неделе планируются временные отключения электроэнергии в нескольких дачных кооперативах. Об этом сообщили в СГЭС. Ограничения связаны с проведением монтажных и ремонтных работ.

Так, с 16 по 20 марта электроэнергии не будет в ТСН «Крылья Сургута». Отключения запланированы ежедневно с 09:30 до 16:00. Они затронут улицы Сосновую, Пихтовую, Рябиновую и Черемуховую. Работы проводятся для монтажа приборов учета АИИСКУЭ.

Кроме того, 16 марта частичное отключение электроэнергии запланировано в СНТ «Победит-1». Свет будет отсутствовать с 10:00 до 16:00 на улицах 9, 9А и 9Б. В этот период специалисты выполнят ремонтные работы на электросетевом комплексе.

В СГЭС принесли извинения жителям за возможные неудобства и подчеркнули, что проведение работ направлено на повышение надежности электроснабжения потребителей.