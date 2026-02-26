16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,2736   EUR  91,2965  

Новости

Больше новостей
Вы пользуетесь VPN?
Комментировать
0
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Больше опросов

Если УК включила в вашу расчетку допрасходы на уборку снега, жалуйтесь в прокуратуру — депутат ГД

Перекладывание УК долга за уборку снега на жильцов назвали незаконным

Если УК включила в вашу расчетку допрасходы на уборку снега, жалуйтесь в прокуратуру — депутат ГД
Фото администрации Сургута

Ситуация, когда управляющая компания перекладывает на владельцев квартир финансовые обязательства за уборку снега на придомовой территории, является незаконной. Об этом в эфире Радио РБК заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

О подобном случае радиостанции рассказала жительница подмосковных Мытищ Елизавета. По ее словам, жильцам в платежки включили «долг» за вывоз снега, потому что расходы управляющей компании оказались выше суммы, заложенной в бюджет. «Нам в платежки просто включили долг. Только у нашего дома, который заказывал вывоз снега на несколько сотен тысяч, больше полумиллиона там точно выходило. Они снег не убирали, мы писали жалобы. Потом приезжали, все-таки кое-что убирали в небольших количествах, просто чтобы можно было по двору передвигаться. А потом нам сказали, что, оказывается, это было сверх нормы», — рассказала она.

Разворотнева посоветовала жителям в таких ситуациях обращаться в прокуратуру и суд, поскольку тарифы на содержание общедомового имущества утверждаются на общем собрании собственников, и пересматривать их можно только таким же образом. «Эти тарифы устанавливаются обычно там в начале года. И в течение года вот как бы задним числом пересматриваться не могут», — пояснила она.

Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин поддержал рекомендацию обращаться в прокуратуру и добавил, что, по его словам, в рамках административного производства управляющую компанию должны привлекать к ответственности. В этом случае ей могут грозить штрафы от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. При этом Крохин отметил, что на практике с применением этой нормы возникают проблемы из-за «правового нигилизма».

Зима 2026 года в России выдалась особенно снежной: в Москве и Санкт-Петербурге уже в начале января высота снежного покрова, как отмечается, била рекорды. В Сургуте с начала холодов дорожники вывезли более миллиона кубометров снега.


нравится (1) не нравится (0)
26 февраля в 13:41, просмотров: 776, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Госдуме опровергли слухи о запрете VPN 657
  2. ​Мы десять лет обсуждаем, какой прорывной должна быть наука в НТЦ. Но качество архитектуры там тоже должно быть прорывным 616
  3. Сургут получит еще одного депутата в думе Югры 580
  4. ​Тюмень принимает юных пилотов дронов из разных регионов России 560
  5. Российские многодетные семьи будут получать пособия даже если они немного превысили доходы над прожиточным минимумом 559
  6. ​Тюменская делегация обсудила с сербскими министерствами планы по сотрудничеству в АПК и строительстве 555
  7. ​Александр Моор поблагодарил судей за обеспечение правосудия в Тюменской области 542
  8. ​Третий участник тюменского проекта «Боевой кадровый резерв» начал карьеру в политике 537
  9. ​Жители Тюменской области решают проблемы с помощью сервиса «Жизненные ситуации» 525
  10. В Югре врачи устранили опасный порок сердца у подростка через бедро 492
  1. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1689
  2. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1580
  3. ​Инспекция автобусов обернулась разносом аэропорта: эксперт Минтранса Илья Зотов подвел итоги визита в Югру 1392
  4. ​В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спорткомплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров 1385
  5. ​Исследователи ВШЭ: богатые россияне делятся на «рантье» и «вкладчиков» 1289
  6. ​В Тюменской области совершенствуют систему медицинской реабилитации 1272
  7. ​Семьи с двумя и более детьми в Тюменской области могут получить выплату 1270
  8. ​Коллекционный Союз // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1268
  9. ​Тюменская область готовится к большому ремонту дорог 1259
  10. Бюджет без дефицита и 137 тысяч «квадратов» жилья: глава Сургутского района представил отчет за 2025 год 1253
  1. ​Когда иначе нельзя 6792
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5683
  3. ​Что такое хорошо 5168
  4. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 5041
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4625
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4624
  7. ​Маленькое напоминание 4559
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 4016
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3774
  10. ​Есть резонные опасения, что огромное здание для «Петрушки» в ядре центра Сургута не построит ни один инвестор. А оно такое и не нужно 3480

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика