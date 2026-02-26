Перекладывание УК долга за уборку снега на жильцов назвали незаконным

Ситуация, когда управляющая компания перекладывает на владельцев квартир финансовые обязательства за уборку снега на придомовой территории, является незаконной. Об этом в эфире Радио РБК заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

О подобном случае радиостанции рассказала жительница подмосковных Мытищ Елизавета. По ее словам, жильцам в платежки включили «долг» за вывоз снега, потому что расходы управляющей компании оказались выше суммы, заложенной в бюджет. «Нам в платежки просто включили долг. Только у нашего дома, который заказывал вывоз снега на несколько сотен тысяч, больше полумиллиона там точно выходило. Они снег не убирали, мы писали жалобы. Потом приезжали, все-таки кое-что убирали в небольших количествах, просто чтобы можно было по двору передвигаться. А потом нам сказали, что, оказывается, это было сверх нормы», — рассказала она.

Разворотнева посоветовала жителям в таких ситуациях обращаться в прокуратуру и суд, поскольку тарифы на содержание общедомового имущества утверждаются на общем собрании собственников, и пересматривать их можно только таким же образом. «Эти тарифы устанавливаются обычно там в начале года. И в течение года вот как бы задним числом пересматриваться не могут», — пояснила она.

Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин поддержал рекомендацию обращаться в прокуратуру и добавил, что, по его словам, в рамках административного производства управляющую компанию должны привлекать к ответственности. В этом случае ей могут грозить штрафы от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. При этом Крохин отметил, что на практике с применением этой нормы возникают проблемы из-за «правового нигилизма».

Зима 2026 года в России выдалась особенно снежной: в Москве и Санкт-Петербурге уже в начале января высота снежного покрова, как отмечается, била рекорды. В Сургуте с начала холодов дорожники вывезли более миллиона кубометров снега.