Молодежный форум «Город и я» пройдет в Сургуте 2-4 марта 2026 года, заявки принимают до 28 февраля

В Сургуте пройдет городской молодежный форум «Город и я». Организатором выступит молодежный центр «Цвет» МАУ ПРСМ «Наше время» при поддержке отдела молодежной политики администрации города.

Программа форума разработана командой организаторов и федеральных экспертов на основе методологии РОСТ (реальность, образ будущего, стратегия, тактика). В нее включены открытые диалоги, динамические взаимодействия, практические лаборатории, мотивационные выступления, мастер-интенсивы и командные тренинги.

Форум состоится с 2 по 4 марта. К участию приглашают студентов и представителей студенческих советов, творческие коллективы и студии, молодых специалистов, преподавателей и работающую молодежь в возрасте от 16 до 35 лет.

Заявку на участие необходимо подать до 28 февраля по ссылке.