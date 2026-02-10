Следствие считает, что акции «АВС» в Сургуте продали через фиктивный аукцион

Следственный комитет раскрыл новые подробности уголовного дела о продаже пакета акций компании «Агентство воздушных сообщений» в Сургуте. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным оценкам, ущерб бюджету превысил 120 млн рублей, передает телеграм-канал «Следком».

«По версии следствия, в 2023 году фигуранты организовали проведение фиктивного аукциона по продаже муниципального имущества АО «Агентство воздушных сообщений» путем ввода в качестве участника аукциона организации, подконтрольной знакомому индивидуальному предпринимателю. Создав условия для исключения потенциальных конкурентов, а также предоставляя необходимую информацию, они обеспечили победу подконтрольного юридического лица. По итогам фиктивного аукциона акции агентства были проданы по заниженной стоимости. По предварительным данным, в результате мошеннических действий администрации Сургута причинен ущерб на сумму более 120 млн рублей», − говорится в сообщении.

Индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. По решению суда все фигуранты уголовного дела находятся под стражей, материалы объединены в одно производство. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, акции АО «Агентство воздушных сообщений» были реализованы за 125 млн рублей при заниженной оценке. По делу о превышении должностных полномочий были задержаны бывший вице-мэр Сургута Виталий Шаров и экс-глава департамента имущества города Алексей Дворников. Они останутся в СИЗО до конца марта.