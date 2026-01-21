16+
​За три недели января в Сургуте сгорели восемь автомобилей

В Сургуте автомобили стали гореть в почти в три раза чаще

Фото: МЧС России по ХМАО / vk.com

В Сургуте с начала года резко выросло число пожаров с участием автомобилей. За первые три недели января в городе произошло восемь возгораний транспорта ‒ это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили в ОНДиПР по Сургуту.

Во всех случаях причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Специалисты отмечают, что в условиях сильных морозов риск возгораний возрастает из-за повышенной нагрузки на технические системы автомобиля.

Специалисты рекомендуют водителям:

– своевременно устранять технические неисправности, в первую очередь в электрических системах и узлах, подверженных трению;

– не отогревать автомобиль открытым огнем ‒ факелами или паяльными лампами;

– не оставлять прогревающийся автомобиль без присмотра;

– учитывать, что при частом прогреве зимой может обледенеть система выхлопа, что способно привести к возгоранию.


Сегодня в 15:35, просмотров: 109, комментариев: 0
