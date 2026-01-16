16+
​На бульваре «Четыре сезона» в Сургуте появятся новое освещение, урны и скамейки

Власти Сургута планируют обновить освещение на бульваре «Четыре сезона» к октябрю этого года

В Сургуте на бульваре «Четыре сезона» в микрорайоне №39 появится обновленное освещение. Примерные сроки окончания работ запланированы на октябрь 2026 года, рассказала корреспонденту siapress.ru директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

«Бульвар «Четыре сезона» был обустроен примерно в 2017 году, но долгое время не был передан городу. После передачи территории в муниципальную собственность выяснилось, что большая часть системы освещения находится в неисправном состоянии. Сейчас освещение работает лишь на 70-80%, чего недостаточно для безопасного передвижения», ‒ отметила спикер.

По ее словам, бульвар «Четыре сезона» является важной пешеходной связкой микрорайона – по нему ежедневно ходят дети в школу и детский сад, а также жители близлежащих домов. Именно на эту проблему обратили внимание активисты ТОС «Александрия», которые и выступили с инициативой благоустройства. Проект был одобрен на уровне администрации города, после чего началась подготовка к его реализации.

«Планируется установка антивандальных анодированных опор и современных светодиодных светильников с теплым световым потоком 3000 кельвинов, наиболее комфортным для глаз. Также мы здесь внедрим систему интеллектуального управления освещением. В темное время суток, в основном осенью и весной, освещение будет автоматически более ярким, чтобы обеспечить хорошую видимость и безопасность. В ночное время свет будет приглушаться, потому что бульвар расположен между жилыми домами, и нам важно, чтобы освещение не мешало жителям. А с наступлением белых ночей система, наоборот, будет уменьшать световой поток, что позволит экономить электроэнергию», ‒ указала Николаенко.

Предварительная стоимость реализации проекта составляет около семи млн рублей, включая проектные работы. Окончательная сумма станет известна после завершения проектирования.

Как сообщили в мэрии, проект планируют подготовить и согласовать к концу марта, после чего будет объявлена закупка на выполнение работ. Завершение благоустройства и запуск нового освещения ожидаются в третьем квартале года – ориентировочно в октябре.

Кроме обновления освещения, на бульваре планируют реализовать еще одну инициативу по благоустройству. В рамках отдельного проекта будут отремонтированы существующие малые архитектурные формы ‒ скамьи и урны, а элементы, не подлежащие восстановлению, заменят. Также на территории появятся новые объекты.


Сегодня в 14:21, просмотров: 97, комментариев: 0
