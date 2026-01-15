16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,5711   EUR  92,1964  

Новости

Больше новостей
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Больше опросов

Сургутские власти на окружные деньги откроет новое пространство для молодых семей

В Сургуте создадут пространство для молодых семей «ДЖЕМ»

Сургутские власти на окружные деньги откроет новое пространство для молодых семей
Фото Freepik

В Сургуте благодаря механизму инициативного бюджетирования планируют создать новое пространство для семейного досуга и саморазвития — «ДЖЕМ». Многофункциональная локация должна стать центром притяжения для семей, объединяя под одной крышей разные форматы отдыха и развития, пишет администрация города. В числе запланированных площадок — гончарная мастерская, музыкальный коворкинг, спортзал, кабинет психологической помощи, клуб авиамоделирования и игровая комната для маленьких посетителей.

Реализация проекта стала возможной по инициативе жителей города. Инициатором выступил клуб молодых семей Сургута. Как отмечают организаторы, главная цель «ДЖЕМа» — предложить молодым родителям разнообразные занятия и форматы взаимодействия с детьми разных возрастов, чтобы семьи могли проводить время вместе, развивать творческие способности и укреплять отношения.

По словам инициаторов, такой центр особенно важен для молодых семей: здесь они смогут не только организовать совместный досуг, но и получать профессиональную психологическую поддержку, осваивать новые навыки и находить единомышленников.

Начальник отдела молодежной политики комитета внутренней и молодежной политики Сургута Ольга Кривобокова подчеркнула, что проект приобретает особое значение в связи с тем, что 2026 год объявлен Годом молодой семьи в Югре. «Пространство «ДЖЕМ» создается специально для молодых семей с целью укрепления института семьи. Современное общество нуждается в местах, где молодёжь и семьи могли бы свободно встречаться, обмениваться опытом и получать удовольствие от совместных занятий. Именно такими площадками становятся общественные пространства, созданные усилиями самих молодых семей и поддержанные Администрацией города», — отметила она.

Общая стоимость проекта составляет 10 млн рублей. Инициативная группа также планирует активно участвовать в реализации: провести исследования потребностей целевой аудитории, разработать дизайн-проект и осуществлять авторский надзор за работами в помещении.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:24, просмотров: 76, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 700
  2. Актировка: 1-4 класс второй смены 359
  3. ​Морозы до −44 °C и гололедица: синоптики предупредили о сильных морозах в Югре 318
  4. Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Сургутском районе 306
  5. В Югре водитель автобуса совершал намаз, пока пассажиры стояли на морозе. Полиция проводит проверку 292
  6. В России обсуждают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке − она будет зависеть от количества детей 257
  7. ​Александр Аузан: В России появится учебник по экономике для неэкономистов 257
  8. В Югре за пять лет существенно упало количество случаев, когда людей лишали родительских прав 247
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША 233
  10. Полицейские нашли таксиста, который оскорблял девушку в Сургуте, и выписали ему пять протоколов 183
  1. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 3583
  2. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3253
  3. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2942
  4. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2886
  5. Федеральное правительство подготовило закон о приоритетной выкладке отечественных товаров на полках в магазинах 2278
  6. ​С Аллеи Славы в Сургуте украли бронзовую фигуру Лиса-нефтяника 2094
  7. ​Какие профессии будут востребованы в 2026 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2050
  8. ​Сухость, покраснение и шелушение: как защитить кожу зимой? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 2046
  9. Председатель Госдумы Володин озвучил планы по ужесточению контроля за мигрантами в России 2031
  10. ​Почти 200 человек обратились в Кардиоцентр Сургута в первую неделю 2026 года 1989
  1. ​Без души, но в чартах 9487
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 8100
  3. ​Заключение 6939
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 6227
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 6036
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5290
  7. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 5226
  8. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5213
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5050
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4935

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика