16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,5711   EUR  92,1964  

Новости

Больше новостей
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Больше опросов

Полицейские нашли таксиста, который оскорблял девушку в Сургуте, и выписали ему пять протоколов

В Сургуте нашли и оштрафовали таксиста, обматерившего девушку во время вызова

Полицейские нашли таксиста, который оскорблял девушку в Сургуте, и выписали ему пять протоколов
Фото pixabay.com

Сургутские сотрудники полиции установили личность таксиста, ставшего героем резонансного ролика. Ранее в сети распространилось видео, на котором водитель одного из популярных сервисов заказа такси оскорблял девушку, пишет sitv.ru.

По данным правоохранителей, нарушителем оказался 30-летний житель Лянтора. В отношении мужчины составили пять протоколов об административных правонарушениях, в том числе за мелкое хулиганство, работу без лицензии и нарушение правил дорожного движения. С водителем также провели профилактическую беседу, сообщили в МВД.

По словам пострадавшей, конфликт произошел из-за того, что у водителя не оказалось сдачи с тысячной купюры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:50, просмотров: 139, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте достроен еще один коммунальный объект, который будет питать будущий НТЦ 778
  2. В Тюмени власти изымут землю гаражного кооператива ради строительства 25-этажек 723
  3. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 680
  4. Актировка: 1-4 класс второй смены 336
  5. ​Морозы до −44 °C и гололедица: синоптики предупредили о сильных морозах в Югре 300
  6. Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Сургутском районе 291
  7. В Югре водитель автобуса совершал намаз, пока пассажиры стояли на морозе. Полиция проводит проверку 263
  8. ​Александр Аузан: В России появится учебник по экономике для неэкономистов 233
  9. В России обсуждают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке − она будет зависеть от количества детей 232
  10. В Югре за пять лет существенно упало количество случаев, когда людей лишали родительских прав 220
  1. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 3575
  2. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3248
  3. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2936
  4. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2877
  5. Федеральное правительство подготовило закон о приоритетной выкладке отечественных товаров на полках в магазинах 2270
  6. ​С Аллеи Славы в Сургуте украли бронзовую фигуру Лиса-нефтяника 2090
  7. ​Какие профессии будут востребованы в 2026 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2044
  8. ​Сухость, покраснение и шелушение: как защитить кожу зимой? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 2040
  9. Председатель Госдумы Володин озвучил планы по ужесточению контроля за мигрантами в России 2026
  10. ​Почти 200 человек обратились в Кардиоцентр Сургута в первую неделю 2026 года 1984
  1. ​Без души, но в чартах 9470
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 8091
  3. ​Заключение 6930
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 6219
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 6026
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5283
  7. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 5217
  8. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5206
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5043
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4927

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика