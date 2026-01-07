В Сургуте с начала 2026 года родились уже 97 малышей

Рождественская ночь в Центр охраны материнства и детства в Сургуте стала одной из самых насыщенных с начала 2026 года. С 6 на 7 января в медучреждении на свет появились пять детей – две девочки и три мальчика, рассказала президент Центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

Особенной стала история семьи Софии и Владислава Плисенко. За 50 минут до полуночи, в канун Рождества, у них родилась дочь Кира. Девочка появилась на свет с весом 3 500 граммов и ростом 50 сантиметров, ее состояние неонатологи оценили по шкале Апгар на 8-9 баллов.

Примечательно, что и мама, и папа Киры отмечают день рождения 7 января – в сам праздник Рождества.

Всего за сутки с 6 на 7 января специалисты Центра приняли 27 родов. Югра пополнилась 18 девочками и 9 мальчиками. Эти сутки стали самыми «урожайными» с начала нового года.

С 1 января в Сургуте уже родились 97 малышей – 60 девочек и 37 мальчиков, в том числе одна двойня.