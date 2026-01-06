16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутские врачи спасли пассажира в самолете и покорили перевал в Гималаях

Врачи из Сургута помогли пассажиру в самолете и прошли легендарный треккинг «Кольцо Аннапурны»

​Сургутские врачи спасли пассажира в самолете и покорили перевал в Гималаях
Фото: Ирина Урванцева

Сначала – срочный вызов на борту рейса, затем – тяжелый рюкзак и перевал на высоте 5 416 метров. Такой отпуск выбрали сургутские специалисты Окружного кардиологического диспансера.

Как рассказал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, анестезиологи-реаниматологи Окружного кардиологического диспансера Иван Волков и Алексей Захаров летели рейсом «Сургут – Дубай», когда экипаж обратился к пассажирам с просьбой о медицинской помощи. Одному из пожилых мужчин стало плохо – он потерял сознание. Врачи оперативно оценили состояние пассажира, оказали первую помощь, убедились, что угрозы жизни нет, и дали рекомендации экипажу. Самолет благополучно продолжил полет и приземлился в пункте назначения.

После прилета медики отправились в Непал, где прошли один из самых известных треккинговых маршрутов мира – «Кольцо Аннапурны». Вместе с группой они преодолели около 100 километров и покорили перевал Торонг-Ла на высоте 5 416 метров. По высоте он всего на 500 метров ниже вершины Килиманджаро.

Подробностями путешествия поделилась главный врач Окружного кардиологического диспансера, заслуженный врач России Ирина Урванцева. По ее словам, маршрут требовал серьезной физической подготовки: ежедневно участники проходили по 6-7 часов, постепенно набирая высоту и соблюдая правило «поднимайся выше – ночуй ниже». Ночевали в лоджах – непальских мини-гостиницах с необходимыми удобствами и Wi-Fi.

Рюкзаки врачей весили до 22 килограммов. Помимо стандартного туристического снаряжения, с собой был и «тревожный чемоданчик» с медикаментами, включая препараты на случай тяжелых проявлений горной болезни. Однако аптечка так и не понадобилась.

Накануне штурма перевала на высоте около 5 000 метров уровень насыщения крови кислородом у участников снижался до 78% при норме 95-98%. Несмотря на это, врачи чувствовали себя в порядке благодаря правильной акклиматизации и постоянному самоконтролю.

Главврач отмечает: не сойти с дистанции специалистам Кардиоцентра помогла не только сила духа, но и отличная подготовка: регулярный контроль за своим здоровьем.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:37, просмотров: 88, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​До 25 января в Югре принимают заявки на конкурс инициативного бюджетирования. За пять лет поддержку получили 291 идея 540
  2. ​В Сургутском районе открыли музей «Барсова гора». Экскурсии и мастер-классы доступны уже в новогодние каникулы 529
  3. ​Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск» 273
  4. ​​Санавиация Югры за праздники провела в воздухе почти сутки 201
  5. ​Сургутские врачи спасли пассажира в самолете и покорили перевал в Гималаях 88
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 3363
  2. В Сургуте из общественно полезного строят только объекты образования и немного спорта. Пусть в 2026 году фокус хоть отчасти сместится на культуру 2633
  3. ​Запреты года. В течение всего 2025-го в России что-то замедляли, охлаждали и блокировали 2576
  4. «По-настоящему культурным город можно считать не тогда, когда проводится много мероприятий, а когда они возникают из низовой инициативы» 2562
  5. ​Добычи не будет − но вопросы остались: почему депутат Думы Сургута Евгений Барсов проголосовал против генплана 2523
  6. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 2521
  7. ​В России с 1 января подорожали автомобили, бензин, алкоголь с сигаретами и многое другое 2434
  8. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 2307
  9. В России отменили автопродление водительских прав 2224
  10. Сургутские власти по инициативе студентов организовали в городе туристический маршрут с бронзовыми лисятами 2220
  1. ​Без души, но в чартах 6163
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 5214
  3. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 5060
  4. ​Заключение 5054
  5. ​Не испорти Новый год: как выбрать настоящую красную икру? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3772
  6. ​В Сургуте готовятся большие изменения в планировке города. Опять малоэтажную застройку меняют на высотки 3599
  7. ​В Сургуте появится новая градостроительная зона «КРТ», в которой на этажность не смогут повлиять ни депутаты, ни жители 3496
  8. Владимир Литвинов: «В искусстве фигуру отца либо превозносят, либо низвергают. Как и в жизни» 3414
  9. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 3363
  10. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 3330

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика