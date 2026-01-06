16+
​Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск»

Выезд на встречку закончился смертельным ДТП в Сургутском районе

​Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск»
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 5 января, в Сургутском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». Удар оказался смертельным для одного из пассажиров легкового автомобиля – он погиб до приезда скорой помощи.

«Около 16:20 на 30 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» водитель 1997 года рождения, управляя «ВАЗ», по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с «КАМАЗ», под управлением мужчины 1977 года рождения», – передает Госавтоинспекция Югры.

Водитель и еще двое пассажиров «ВАЗа» получили травмы. Все обстоятельства аварии сейчас выясняют.


Сегодня в 11:53, просмотров: 144
