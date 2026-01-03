Ледовые городки и катки Сургута собрали на одной карте

Власти Сургута опубликовали карту зимних развлечений. Горожанам показали, где этой зимой работают ледовые городки, катки и лыжные трассы.

Судя по карте, этой зимой в Сургуте работает сразу несколько ледовых городков. Они расположены в центре города и в разных микрорайонах – возле храмов, на площадях, в скверах и у крупных общественных пространств. Это, в частности, Центральная площадь, сквер у Свято-Троицкого кафедрального собора, площадка у ТРЦ «Росич», сквер «Молодежный», площадь «Советов» и другие локации.

Для любителей активного отдыха на карте отмечены ледовые катки – в основном это хоккейные корты. Среди них «Вымпел», «Магистраль», «Старт», «Айсберг», «Москва», а также площадка в историко-культурном центре «Старый Сургут» и в городском парке культуры и отдыха.

Тем, кто предпочитает лыжи, предлагают сразу две основные лыжные трассы. Одна из них находится в спортивном ядре микрорайона 35А, вторая – на базе «Олимпия» в Барсово.

Куда еще сходить в Сургуте на новогодних праздниках – читайте в нашей афише.