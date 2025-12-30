В Сургуте подвели итоги городского этапа российских олимпиад школьников

Более 2,5 тыс. сургутских учащихся 7-11-х классов приняли участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, сообщает администрация города. По итогам этапа 186 участников завоевали 225 победных и призовых мест. Из них 28 школьников стали победителями и призерами по двум общеобразовательным предметам, девять — по трем и более предметам.

Наибольшее количество победных мест заняли ученик гимназии «Лаборатория Салахова» Даниил Моргунов (право, обществознание, история, немецкий язык), ученик школы №12 Иван Щепкин (математика, физика и астрономия), а также ученик школы №46 с УИОП Егор Гнидец (математика, информатика, экономика).

В этом учебном году самыми популярными предметами среди сургутских школьников стали математика, биология, химия и обществознание. Кроме того, впервые участники могли выбрать один из четырех профилей по информатике: «Робототехника», «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность» и «Программирование».

Диплом всероссийской олимпиады школьников считается престижной наградой и открывает дополнительные возможности: призеры заключительного этапа зачисляются без вступительных испытаний в государственные вузы в соответствии с профилем олимпиады.