До 250 единиц техники выйдут на уборку Сургута в праздничные дни

В период новогодних и рождественских праздников в Сургуте коммунальные и транспортные службы продолжат работу в круглосуточном режиме. Об этом на пресс-конференции по вопросам безопасности сообщил начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства администрации города Евгений Московкин.

«Работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети города осуществляется также, как и в скорой помощи, круглосуточно, без праздников и без выходных. Все работы будут выполняться. На мероприятия по очистке в период зимнего содержания автомобильных дорог в течение суток выходит порядка 180-200 единиц техники. Во время снегопада это количество увеличивается до 250 единиц. Увеличиваются автогрейдеры, снегопогрузчики, снегоочистители и другая техника. Данное количество техники достаточно для выполнения работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети», – подчеркнул он.

Как отметил Московкин, городские дорожные службы обслуживают более 276 километров улично-дорожной сети. В нее входят автомобильные дороги и улицы общей площадью более 4 млн квадратных метров, внутриквартальные проезды – 615 тысяч квадратных метров и тротуары – 612 тысяч квадратных метров.

Контроль за работой подрядчиков по уборке дорог будет осуществлять МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства». На праздничные дни для руководящего состава учреждения установлен график дежурств. Вывоз снега будет организован не по факту накопления, а по мере его уборки, отметил начальник штаба.

«Зимнее содержание придомовых территорий многоквартирных домов осуществляется управляющими компаниями. Договором управления предусмотрено выполнение управляющими организациями следующих видов работ по ручной и механизированной уборке придомовых территорий: раз в сутки производится очистка тротуаров от снега, очистка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд от наледи и снега, посыпка территории песком или противогололедными составами. Механизированная уборка придомовой территории проводится один раз в месяц в течение зимнего периода», – напомнил Евгений Московкин.

Кроме того, по его словам, в соответствии с правилами благоустройства, вывоз валов снега с придомовых территорий на специализированные полигоны должен осуществляться в течение семи дней после уборки.

Между тем общественный транспорт в праздничные и выходные дни также продолжит работу. Перевозки будут заниматься 11 перевозчиков по 35 маршрутам. Из них 9 работают по регулируемому тарифу и 2 – по нерегулируемому. В субботу на линии по регулируемому тарифу планируется выпуск 138 автобусов, в воскресенье – 123.