Эксперты Тюменьстата рассказали, что какие продукты подорожали в Сургуте перед Новым годом

В начале декабря в магазинах Сургута подросли цены на мясо, колбасы, сливочное масло и рыбу. Однако во многих случаях эти продукты по-прежнему обходятся сургутянам дешевле, чем в среднем по Югре. Хлеб и молочная продукция также прибавили в цене, а овощи из «борщевого набора» в основном остались на прежнем уровне или стали дешевле, следует из данных Тюменьстата.

Мясо и птица

Говядина в Сургуте (кроме бескостного мяса) в среднем стоит 762 рубля за килограмм — это заметно дешевле среднеокружной цены, которая составляет 779 рублей. Свинина также обходится сургутянам немного дешевле: 433 рубля за килограмм против 445 рублей по Югре.

А вот баранина в Сургуте остается одной из самых дорогих в округе — более 1 012 рублей за килограмм. Это выше как среднеокружного уровня, так и цен в большинстве крупных городов Югры.

Куры охлажденные и мороженые в Сургуте стоят около 253 рублей за килограмм, что также ниже средней цены по региону (259 рублей).

Колбасы и мясные продукты

Полукопченая и варено-копченая колбаса в Сургуте стоит около 584 рублей за килограмм – дешевле, чем в среднем по округу. Вареная колбаса также стоит меньше: около 503 рублей за килограмм против 545 рублей по Югре.

При этом мясные консервы для детского питания в Сургуте заметно дороже среднеокружного уровня – около 1 330 рублей за килограмм.

Молочные продукты и яйца

Сливочное масло в Сургуте стоит примерно 1 198 рублей за килограмм, что немного дешевле, чем по Югре. Пастеризованное питьевое молоко также обходится сургутянам дешевле – около 118 рублей за литр.

Десяток куриных яиц в Сургуте обходится в среднем в 104 рубля – это дешевле, чем по Югре в целом, где цена превышает 108 рублей.

Сметана, наоборот, в Сургуте дороже – около 426 рублей за килограмм против 406 рублей в среднем по Югре.

Овощи и фрукты

Картофель в Сургуте стоит около 37 рублей за килограмм – заметно дешевле, чем в среднем по Югре. Белокочанная капуста также дешевле – 35 рублей за килограмм.

Цены на лук и свеклу в городе близки к средним по округу, а вот морковь дороже – около 48 рублей за килограмм против 46 рублей по Югре.

Свежие огурцы и помидоры в Сургуте стоят выше среднеокружных значений: огурцы – около 238 рублей за килограмм, помидоры – почти 254 рубля.

Яблоки обходятся сургутянам в среднем в 179 рублей за килограмм, а бананы – примерно в 142 рубля, что ниже средних цен по Югре.