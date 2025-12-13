Читатели СИА-ПРЕСС пока не готовы переходить на электронные водительские права

Несмотря на то, что электронные водительские права официально приравняют к бумажным, большинство читателей СИА-ПРЕСС пока продолжают пользоваться привычным физическим удостоверением. Это показал опрос, проведенный на сайте siapress.ru и в телеграм-канале издания.

В опросе на сайте СИА-ПРЕСС большинство респондентов (63,5%) поделились, что продолжают пользоваться физическими водительскими правами.

Электронные права на «Госуслугах» в качестве единственного варианта не выбрал ни один из участников опроса. Еще 7,7% отметили, что используют и электронные, и бумажные документы, а 28,8% сообщили, что не имеют водительских прав.

Аналогичный опрос в телеграм-канале СИА-ПРЕСС показал схожие результаты. Из 37 проголосовавших 60% пользуются бумажными водительскими правами, 5% – электронными правами на «Госуслугах», а 35% указали, что не имеют водительского удостоверения.