На выставку «Товары земли Югорской» отправится большая делегация производителей из Сургута

Более 50 компаний представят Сургут на окружной выставке-ярмарке «Товары земли Югорской», приуроченной к 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мероприятие пройдёт в Ханты-Мансийске с 11 по 14 декабря на площадке КВЦ «Югра-Экспо». Всего в ярмарке примут участие свыше 200 представителей малого и среднего бизнеса со всего региона.

Гости выставки смогут приобрести широкий ассортимент продукции: мясные и рыбные изделия, дикоросы, сладости, молочную продукцию и выпечку. Большая часть товаров отмечена знаком «Сделано в Югре!».

К участию в выставке-ярмарке присоединится Донецкая народная Республика. Предприятия Донбасса представят для югорчан колбасные и кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты и продукцию пчеловодства.

Программа мероприятия включает торгово-закупочную сессию с участием федеральных и региональных торговых сетей, конкурс пищевых продуктов «Лучшие вкусы Югры», а также подведение итогов 2025 года и обсуждение приоритетных направлений развития пищевой промышленности региона.

В 2024 году продукция сургутских предприятий была высоко оценена не только посетителями, но и экспертным жюри окружного конкурса: по количеству побед в конкурсе «Лучшие вкусы Югры» Сургут занял первое место, завоевав семь наград.