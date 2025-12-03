В Сургуте во второй раз прошел бизнес-форум «РЕФРЕШ»

Второй городской бизнес-форум «РЕФРЕШ», организованный при поддержке администрации Сургута, собрал на площадке «Школы 21» более 200 участников. На одном пространстве встретились представители органов местного самоуправления, инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также действующие и начинающие предприниматели Сургута и других территорий региона.

Как сообщили в администрации, ключевая задача форума — предоставить предпринимателям практические инструменты для «перезагрузки» бизнеса: от точечных приемов в сфере продаж до стратегического переосмысления продукта и личного бренда, а также поиск новых партнеров.

Программа форума включала лекции, открытые диалоги и нетворкинг-сессии. Спикерами выступили эксперты в области маркетинга, креативных индустрий и продвижения личного и корпоративного бренда. Среди них — основатель и продюсер бренд-артели FЁDOROV Макс Фёдоров, дизайнер Игорь Нестеренко, создатель диджитал-агентства «Noname» Александр Побережный, преподаватель Высшей школы экономики Максим Добромыслов, продюсер креативной экономики Мария Залевская, основатель медиастудии «Проявляйся» Юлия Давыдова.

«Форум подтвердил свою роль значимой образовательной площадки, которая способствует повышению конкурентоспособности местного бизнеса», — отметила начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Екатерина Борисова.