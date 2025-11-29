ИФНС Сургута раскрыла схемы, которыми пользуются мошенники

По всей России зафиксировали новую волну мошенничества, приуроченную к окончанию срока уплаты налогов. Злоумышленники создают поддельные сайты Федеральной налоговой службы и фишинговые страницы «Госуслуг», чтобы похищать персональные данные граждан и доступ к их аккаунтам.

Как сообщили РБК в компании Angara MTDR, специализирующейся на кибербезопасности, мошенники массово регистрируют домены со словом nalog, чтобы создать иллюзию официальных сайтов ФНС. Пользователям предлагается пройти «авторизацию» через поддельную форму «Госуслуг», где злоумышленники получают логины и пароли к личным кабинетам.

Налоговая служба Сургута подтвердила рост обращений от жителей и призвала горожан быть особенно внимательными. Начальник отдела по работе с налогоплательщиками ИФНС России по Сургуту Надежда Прохорова рассказала, что в городе уже зафиксированы случаи мошеннических звонков и писем:

«Действительно, у нас есть случаи обращения налогоплательщиков именно в части мошенников. Какие схемы применяют недобросовестные граждане? Во-первых, пытаются сообщить налогоплательщику, что у него имеется некая задолженность. Такие письма приходят на электронную почту. При этом налогоплательщика просят пройти по ссылке, где происходит взлом данных».

Вторая схема – телефонные звонки якобы из налоговой инспекции.

«Им якобы звонят из налоговой службы Сургута и в связи с расхождением полученных доходов приглашают пройти в кабинет 106, записывают по онлайн-записи. Мы обращаем внимание, что налоговая инспекция никогда не звонит налогоплательщику, не записывает на прием и не требует коды. Не нужно сообщать коды мошенникам, потому что происходит взлом всех ваших приложений», – подчеркнула Прохорова.

По ее словам, многие сургутяне своевременно проверяют такие обращения:

«Нам приятно, что налогоплательщики обращаются к нам напрямую, когда получают такие звонки и письма. Они называют фамилии инспекторов, которые не работают в налоговой инспекции Сургута. Но бывают моменты, когда налогоплательщик все-таки называет код и приходит к нам уже с проблемой взломанных «Госуслуг». Мы стараемся помогать и призываем быть бдительными», – указала начальник отдела по работе с налогоплательщиками.

В ИФНС также напомнили, что налоговая не рассылает информацию о задолженностях на электронную почту, если человек отдельно не дал согласие:

«Если согласие было дано, уведомления приходят один раз в квартал в виде SMS. Иначе сообщений не будет», – пояснила Надежда Прохорова.

При любых сомнениях она порекомендовала обращаться в инспекцию напрямую: 58-93-10 (доб. 5690).