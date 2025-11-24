Администрация Сургута предупредила о новой мошеннической схеме в Telegram

Администрация Сургута предупреждает горожан о появлении новых мошеннических схем в мессенджере Telegram. Злоумышленники создают фейковые чаты и аккаунты от имени сотрудников администрации и главы города, рассылают сообщения жителям и предлагают перейти по фишинговым ссылкам.

Пользователей добавляют в чаты, якобы созданные администрацией города. От имени «руководителей органов местного самоуправления» мошенники запрашивают персональные данные, распространяют недостоверную информацию и пытаются вывести людей на действия, связанные с переходом по опасным ссылкам.

В администрации подчеркивают, что не ведут переписку в мессенджерах по вопросам предоставления персональных данных и не запрашивают личную информацию у граждан ни по телефону, ни через личные сообщения. Сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления не используют подобные каналы для оформления выплат, компенсаций и иных официальных процедур.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и не поддаваться на провокации:

не сообщать личную информацию незнакомым лицам по телефону и в мессенджерах, даже если они представляются сотрудниками официальных структур;

при сообщениях о якобы положенных выплатах или компенсациях обращаться напрямую в администрацию города, Пенсионный фонд или другие учреждения лично либо через проверенные официальные контактные центры;

при получении подозрительных звонков и сообщений информировать полицию или компетентные органы;

использовать приложения для блокировки нежелательных звонков и сообщений.

В мэрии призывают сургутян быть внимательными и бдительными, не переходить по сомнительным ссылкам и всегда перепроверять информацию, поступающую от неизвестных источников от имени официальных органов власти.