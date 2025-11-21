Главное медийное событие ХМАО собрало более 400 представителей СМИ, блогеров и пресс-служб со всей Югры и юга Тюменской области

Впервые окружной форум «Информационный мир Югры» проходит на площадке Сургутского госуниверситета. Это стало возможным благодаря запросу самих участников – журналистов, блогеров, руководителей и сотрудников региональных СМИ, а также специалистов по связям с общественностью.

Форум собрал более 400 представителей медийной сферы со всего ХМАО и юга Тюменской области. В мероприятии принимает участие и редакция siapress.ru.

Программа рассчитана на два дня и включает обсуждения с ведущими федеральными экспертами. Организаторами выступили департамент внутренней политики Югры совместно с «Мастерской новых медиа» и медиахолдингом «Югра».

«Это большая честь и ответственность, чтобы участникам все понравилось. Я понимаю, что организаторы – Ханты-Мансийский автономный округ, департамент внутренней политики, но мы сами как город должны приложить усилия, чтобы гостям здесь было интересно, комфортно и содержательно», – прокомментировал заместитель главы Сургута Виталий Малыхин.

«Рад, что главное медийное событие года в Югре - диалог главы региона с журналистами - тоже впервые будет проходить в Сургуте. Большая честь и большая ответственность. Уверен, наше гостеприимство оценят по достоинству», – написал в соцсетях мэр города Максим Слепов.

Кульминацией форума станет большая пресс-конференция губернатора Югры Руслана Кухарука, на которой он расскажет о перспективах и планах развития региона.