На Аэрофлотской в Сургуте обновили мост и дорожное полотно

В Сургуте отремонтировали развязку улицы Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе. Специалисты обновили дорожное полотно, восстановили путепровод, а также заменили деформационные швы, сообщили в компании «Северавтодор».

Обновилась и сама проезжая часть: подрядчик фрезеровал старый асфальт, уложил новые выравнивающий и верхний слои. Кроме того, отремонтировали гидроизоляцию, покрасили металлические поверхности и обновили барьерное ограждение. Общая протяженность участка составила 1,12 километра.

«Чтобы успеть до наступления холодов, специалисты работали в две смены. Движение на участке сохранялось на всем протяжении ремонта ‒ ограничивались лишь несколько полос, чтобы минимизировать неудобства для горожан», ‒ указали в сообщении.

Напомним, работы планировали закончить до 15 сентября. Однако ремонт затянулся из-за задержки поставок конструкций.