В Сургуте усилены противопожарные рейды в дачных кооперативах

В Сургуте усилили профилактическую работу по пожарной безопасности в частном секторе: стартовали дополнительные рейды, охватывающие жилые дома и садовые товарищества, где проживают и зарегистрированы многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Совместные группы с участием сотрудников МЧС, администрации города и социальной службы обходят территории, проводят разъяснительные беседы с жителями о правилах пожарной безопасности, напоминают о необходимости установки автономных пожарных извещателей и вручают тематические памятки.

«В целях предупреждения пожаров и недопущения гибели людей организовано проведение дополнительных профилактических рейдов в дачных кооперативах по вопросам пожарной безопасности. В ходе мероприятий до граждан доводятся основные правила пожарной безопасности, а также информация о необходимости установки пожарных извещателей. Основной упор делаем на многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В рейдах принимают участие сотрудники МЧС, администрации города и социальной службы. В целом нам необходимо посетить около тысячи семей», – сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Андрей Рачев.

Особое внимание уделяют наличию и исправности пожарных извещателей. Эти устройства реагируют на задымление и подают громкий сигнал, помогая обнаружить возгорание на ранней стадии и выиграть время для эвакуации и вызова экстренных служб. Как напоминают специалисты, с 2023 года установка автономных извещателей в частных домах является обязательной мерой. В ходе рейдов владельцев жилья информируют о корректном выборе мест для монтажа, регулярной проверке работоспособности и своевременной замене элементов питания. Жителям, которые еще не приобрели оборудование, рекомендуют не откладывать установку и воспользоваться действующими мерами поддержки.

«Предусмотрена разовая единовременная выплата для компенсации затрат на установку автономных пожарных извещателей. Она предоставляется в размере, не превышающем фактически понесенные расходы на приобретение и установку извещателя, но не более двух тысяч рублей. Заявление на компенсацию необходимо подать не позднее шести месяцев со дня приобретения автономного пожарного извещателя. Многие жители уже оснастили свои дома данными устройствами, в том числе и после получения рекомендаций от уполномоченных органов, и обращаются за компенсацией понесенных расходов», – пояснила специалист по работе с семьей Сургутского центра социальной помощи семье и детям София Шелагина.

Собственники дачных домов отмечают практическую пользу визитов инспекторов: консультации помогают актуализировать знания о противопожарном режиме, выявить слабые места в быту и принять простые, но эффективные меры предосторожности. Часть домовладельцев уже оборудовала помещения автономными извещателями и планирует расширять их количество, устанавливая приборы в дополнительных зонах риска — на кухнях, в прихожих, в банях и хозяйственных постройках.

«Пожарные извещатели нужны. Они имеют для нас первоочередное значение в связи с тем, что в доме проживает большое количество детей, чья безопасность является нашим главным приоритетом. Своевременное обнаружение пожара позволит им безопасно эвакуироваться из горящего здания. В настоящее время планируем приобрести и установить в доме дополнительно два извещателя. У нас уже есть один. Уверены, что в случае возникновения пожара услышим громкий сигнал тревоги, что позволит оперативно принять необходимые меры. Компенсацией за приобретенные средства пожарной безопасности пока не воспользовались, но планируем это сделать в текущем месяце при покупке нового извещателя. В ближайших планах – приобретение как минимум двух новых устройств: один установим в доме, а второй – в бане», – поделилась сургутянка Айгуль Кукушкина.

Организаторы рейдов обращают внимание, что профилактическая кампания рассчитана на длительный период и охватит порядка тысячи семей.

Справка СИА-ПРЕСС: С начала 2025 года в Сургуте произошел 341 пожар, из них 91 – в дачных кооперативах. В огне погибли 13 человек, четверо получили травмы.

При поддержке Администрации Сургута