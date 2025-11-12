В 25-м микрорайоне Сургута установили новые линии уличного освещения

В Сургуте во внутриквартальных проездах 25-го микрорайона включили пять новых фонарей. Они появились рядом с учебными заведениями ‒ «Центром развития талантов», двумя корпусами детского сада «Фестивальный» и лицеем имени генерал-майора В.И. Хисматулина. Также освещение установили на участке между проездом Первопроходцев и Комсомольским проспектом, рассказали в пресс-службе СГЭС.

«Современную систему наружного освещения построили рядом с образовательными учреждениями в рамках концессии с Администрацией города. В ближайшее время энергетики приступят к возведению линий освещения на улице Автомобилистов, на автодороге к комплексу очистных сооружений в районе Заячьего острова», ‒ указали в сообщении.

Сейчас специалисты компании продолжают строить линии наружного освещения на дороге к Чернореченскому кладбищу, по улице Западная и вдоль трасс, ведущих к дачным кооперативам «Чернореченский» и «Виктория».