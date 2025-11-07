​Дело экс-замгубернатора Югры Алексея Шипилова поступило в Сургутский городской суд

В Сургутский городской суд передано уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова. Как уточнили в суде, производство возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), пишет stribuna.ru.

По информации суда, 1 ноября поступили материалы объёмом 21 том; сейчас решается вопрос о назначении даты рассмотрения.

Следствие вменяет обвиняемому получение не менее 7,5 млн руб. в 2023-2024 годах. На имущество на сумму около 9 млн руб. наложен арест. Санкция наиболее тяжёлой статьи — до 15 лет лишения свободы.

Недавно стало известно о том, что бывший глава Сургута Андрей Филатов заключил сделку со следствием, что позволит перевести его уголовное дело на особый порядок рассмотрения в закрытом режиме. Инсайдеры считают, что экс-мэр мог дать показания, которые лягут в основу обвинения против других фигурантов громких дел в регионе.