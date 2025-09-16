Делегация из Сургута поздравила Гомель с 883-летием

Сургутская делегация приняла участие в праздновании 883-летия города-побратима Гомеля. В состав делегации вошли представители администрации и Думы города, а также Сургутского государственного университета.

Дружба между Сургутом и Гомелем насчитывает уже два десятилетия, а в прошлом году отношения вышли на новый уровень — города официально стали побратимами. Этот статус закрепил взаимные стремления к развитию деловых, культурных, спортивных и образовательных связей.

Этим летом Гомельская делегация уже приезжала в Сургут, где поздравила жителей с Днём России, Днём города и 60-летием со дня присвоения Сургуту статуса города. В рамках того визита были подписаны соглашения о сотрудничестве между представительными органами, университетами и предпринимателями двух городов.

В Гомеле сургутяне приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню города. Среди них — церемония возложения цветов к Вечному огню и почтение памяти героев Великой Отечественной войны, а также официальный приём во Дворце Румянцевых-Паскевичей, где собрались делегации из России, Китая и Казахстана.

Заместитель главы Сургута Ирина Пустовая передала поздравления от имени мэра города: «От имени главы Сургута Максима Николаевича Слепова примите самые тёплые поздравления с праздником. Я впечатлена вашей искренностью, добротой и гостеприимством. Недавно мы подписали важный документ, который открывает новые горизонты в сфере высшего образования, патриотического воспитания, увеличения товарооборота между нашими городами. Вместе мы сможем реализовать множество значимых инициатив и достичь новых высот. Пусть Гомель продолжает динамично развиваться, успешно реализуя самые амбициозные и значимые идеи».

Для представителей Сургутского государственного университета была организована экскурсия в научно-исследовательскую лабораторию испытательного центра железнодорожного транспорта БелГУТа, где стороны обсудили перспективы сотрудничества в образовательной и научной сфере.