Сургут присоединился к флешмобу «С Днем Победы, друзья!»

В Сургуте прошел перекрестный российско-китайский флешмоб «С Днем Победы, друзья!», приуроченный к 80-летию Победы. Акция состоялась на площадке исторического парка «Россия – Моя история. Югра» и объединила юнармейцев, представителей патриотических организаций и образовательных учреждений города.

Участники флешмоба записали видеопоздравление сразу на двух языках – русском и китайском. В своем обращении они выразили благодарность и признательность за вклад двух стран в Победу над мировым фашизмом и милитаризмом.

Организаторами акции в Сургуте выступили администрация города и АНО «Центр патриотических проектов «Моя история». Инициатива стала частью масштабного международного проекта, направленного на укрепление дружбы и исторической памяти народов России и Китая.