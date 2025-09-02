Жительница Сургута стала донором костного мозга и спасла жизнь юного пациента

Жительница Сургута Олеся Севастьянова вошла в Национальный регистр доноров костного мозга и уже через год после этого совершила поступок, который спас детскую жизнь. Женщина получила звонок с предложением пройти процедуру донации для ребёнка, имя и диагноз которого ей не были известны. Не раздумывая, она согласилась помочь.

Процедура прошла в другом городе и завершилась успешно. Донорство подарило шанс на полноценную жизнь маленькому пациенту и стало для самой Олеси сильным эмоциональным опытом. По её словам, участие в этом процессе оставило чувство сопричастности к настоящему чуду.

Сегодня сургутянка активно продвигает донорское движение, вдохновляя земляков своим примером. Её открытость и готовность делиться пережитым опытом уже побудили многих жителей города вступить в Национальный регистр и задуматься о том, что каждый человек способен совершить поступок, меняющий чью-то судьбу.

В департаменте здравоохранения Югры отмечают, что такие истории становятся важным стимулом для развития донорства в регионе. Ведь каждый новый донор увеличивает шанс найти совместимого человека для пациентов, нуждающихся в пересадке костного мозга.