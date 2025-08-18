В Сургуте обустроили новый тротуар до городского кладбища

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,0224   EUR  93,7094  

Новости

  • ​Умер Почетный житель Ханты-Мансийска и экс-депутат Алексей Барышников

    ​Умер Почетный житель Ханты-Мансийска и экс-депутат Алексей Барышников

    Сегодня в 13:40
    48 0
  • ​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу

    ​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу

    Сегодня в 13:07
    88 0
  • ​В Сургуте продолжается строительство проблемного долгостроя на улице Крылова

    ​В Сургуте продолжается строительство проблемного долгостроя на улице Крылова

    Сегодня в 12:03
    171 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • ​Авария в воздухе: самолет Ютэйр из ХМАО экстренно вернулся в аэропорт

    ​Авария в воздухе: самолет Ютэйр из ХМАО экстренно вернулся в аэропорт

    Сегодня в 10:50
    248 0
  • ​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности

    ​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности

    Сегодня в 10:38
    203 0 
  • ​В Сургутском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

    ​В Сургутском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

    Сегодня в 10:18
    224 0
  • Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц»

    Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц»

    17 августа в 17:00
    755 0
  • Экс-глава поселка в Югре пойдет под суд за фиктивный ремонт дорог

    Экс-глава поселка в Югре пойдет под суд за фиктивный ремонт дорог

    17 августа в 15:30
    550 1
  • Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы

    Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы

    17 августа в 14:10
    674 0
  • Как защитить данные на «Госуслугах» – рекомендации от МВД России

    Как защитить данные на «Госуслугах» – рекомендации от МВД России

    17 августа в 12:40
    523 0
  • Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня

    Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня

    17 августа в 11:50
    744 0
  • В Нижневартовске завершили капремонт театра юного зрителя

    В Нижневартовске завершили капремонт театра юного зрителя

    17 августа в 10:50
    522 1
  • Дачники Сургута незаконно потребили электроэнергии на 20 миллионов рублей

    Дачники Сургута незаконно потребили электроэнергии на 20 миллионов рублей

    17 августа в 10:05
    581 0
Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу

В Сургуте обустроили новый тротуар до городского кладбища

​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу
Фото: t.me/severavtodor_86

В Сургуте завершились работы по ремонту тротуара вдоль автомобильной дороги от улицы Аэрофлотской до Чернореченского кладбища. За три месяца на участке обустроили пешеходную зону площадью 655 квадратных метров, подчеркнули в компании «Северавтодор».

«Кроме того, выполнена замена бортового камня, установлены новые дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка, установлены металлические ограждения, проведены работы по обустройству автобусных остановок и устройству ИДН», − говорится в публикации.

Напоминаем, в мае начались работы и на самой территории Чернореченского кладбища. В секторе № 13 планировали уложить плитки, обустроить пешеходные дорожки между захоронениями и создать специальную зону памяти для возложения цветов.

Одновременно продолжается капитальный ремонт здания крематория, построенного в 2005 году. В рамках проекта там появится новая подвесная система с керамогранитной отделкой, а также обновленная входная группа. По информации собственного источника siapress.ru, ремонт идет в соответствии с графиком, завершение работ ожидается к концу августа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:07, просмотров: 89, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц» 755
  2. Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы 674
  3. Экс-глава поселка в Югре пойдет под суд за фиктивный ремонт дорог 550
  4. ​Авария в воздухе: самолет Ютэйр из ХМАО экстренно вернулся в аэропорт 248
  5. ​В Сургутском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода 224
  6. ​В Югре с 1 сентября упростят подтверждение основного вида деятельности 204
  7. ​В Сургуте продолжается строительство проблемного долгостроя на улице Крылова 171
  8. ​В Сургуте отремонтировали тротуар к Чернореченскому кладбищу 89
  9. ​Умер Почетный житель Ханты-Мансийска и экс-депутат Алексей Барышников 50
  10. Население Сургута достигло 438 тысяч человек 13
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 1890
  2. На улице Республики в Сургуте появился новый сквер 1852
  3. Что растет в той части ядра центра Сургута, которую планируют отдать под застройку, и какова будет судьба этих деревьев 1810
  4. ​Вместо «Авроры» – жизнь 1547
  5. ​Елизавета Слепцова: «Актеру приходится себя продавать» 1450
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША 1447
  7. ​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить? 1433
  8. ​Малый бизнес Сургута видит большие перспективы в развитии ядра центра города 1385
  9. ​В аэропорту Сургута усилили досмотр пассажиров и багажа 1224
  10. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1222
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28490
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6315
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 5836
  4. ​А Сайма ждет… 4503
  5. ​Какой бассейн лучше – надувной, каркасный или стационарный? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4322
  6. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4216
  7. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4063
  8. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3765
  9. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3611
  10. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 3503

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика