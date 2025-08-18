В Сургуте обустроили новый тротуар до городского кладбища

В Сургуте завершились работы по ремонту тротуара вдоль автомобильной дороги от улицы Аэрофлотской до Чернореченского кладбища. За три месяца на участке обустроили пешеходную зону площадью 655 квадратных метров, подчеркнули в компании «Северавтодор».

«Кроме того, выполнена замена бортового камня, установлены новые дорожные знаки, нанесена горизонтальная разметка, установлены металлические ограждения, проведены работы по обустройству автобусных остановок и устройству ИДН», − говорится в публикации.

Напоминаем, в мае начались работы и на самой территории Чернореченского кладбища. В секторе № 13 планировали уложить плитки, обустроить пешеходные дорожки между захоронениями и создать специальную зону памяти для возложения цветов.

Одновременно продолжается капитальный ремонт здания крематория, построенного в 2005 году. В рамках проекта там появится новая подвесная система с керамогранитной отделкой, а также обновленная входная группа. По информации собственного источника siapress.ru, ремонт идет в соответствии с графиком, завершение работ ожидается к концу августа.