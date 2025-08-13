В Сургуте появился новый сквер на улице Республики

В Сургуте завершено благоустройство сквера на улице Республики — нового общественного пространства, созданного в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Решение о его появлении было принято по итогам онлайн-голосования в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Территория не раз становилась участником подобных опросов, неизменно получая поддержку горожан.

Для жителей обустроили многофункциональную спортивную площадку, подходящую для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, а также зону воркаута с современными тренажерами, брусьями и теневым навесом. Для самых маленьких предусмотрены две игровые зоны: для детей до семи лет и для ребят постарше. Здесь же появилась площадка для массовых мероприятий и отдельная территория для выгула собак. Любители активного отдыха смогут воспользоваться велодорожками, а поклонники экстрима — памп-треком, представляющим собой велосипедную трассу с волнообразным рельефом. Для игры в настольный теннис установлены специализированные столы. Территория получила дополнительное озеленение.

«В сквере каждый найдет занятие по душе. Надеюсь, что прогулки здесь принесут жителям Сургута радость. Знаю, что с наступлением сумерек сквер уже наполняется жизнью. Без сомнения, это пространство в полной мере оправдывает возложенные на него надежды, становясь центром притяжения для горожан. С радостью приглашаем всех желающих ощутить атмосферу уюта и гармонии, посетив этот замечательный уголок», — отметил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Контроль за качеством и сроками выполнения работ вели специалисты МКУ «Управление капитального строительства», регулярно выезжая на объект вместе с представителями подрядной организации. Проводилась промежуточная приемка с участием депутатов и общественности.

Депутат думы Сургута Богдан Гужва подчеркнул: «До недавнего времени Парк имени И. А. Крылова, расположенный на моем избирательном участке, был для меня образцом оригинальности и любимым местом отдыха. Однако должен признать, что этот сквер, безусловно, более современный и эстетически привлекательный. Теперь он стал моим личным фаворитом. В целом сквер представляет собой комплексно организованное пространство для отдыха и досуга. Я искренне восхищен качеством выполненных работ, концепцией и ее воплощением. Открывающиеся в сквере виды нетипичны для Сургута и скорее напоминают пейзажи городов средней полосы России. Хочу выразить благодарность сургутянам за активное участие в голосовании. Благодаря привлечению федеральных и окружных средств мы имеем возможность реализовывать такие масштабные проекты. Чем активнее мы участвуем в ежегодном голосовании, тем больше шансов на появление в Сургуте новых современных и красивых общественных пространств».

При разработке проекта учли просьбы горожан об обустройстве входа в рекреационную зону от автобусной остановки на улице Республики. Для автомобилистов предусмотрена парковка. Безопасность обеспечивают более 30 камер видеонаблюдения, установленных по всей территории.

«Обращаюсь ко всем поколениям сургутян с просьбой бережно относиться к скверу, пресекать любые нарушения и акты вандализма. Мы хотим, чтобы парк существовал долго и сохранил свой первозданный вид», — добавил Андрей Арменчу.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сургуте продолжается благоустройство еще двух территорий. В парке за Саймой на участке от детской площадки «Ботаника» в сторону улицы Университетской завершаются демонтажные работы, частично установлены бордюры и в ближайшее время начнется укладка тротуарной плитки.

В парковой зоне в 20А микрорайоне уже проложено свыше 2500 метров электрокабеля и завершена укладка тротуарной плитки. Здесь появятся три детских площадки для разных возрастных групп, будет установлено освещение и камеры видеонаблюдения. После этого подрядчик приступит к финальному этапу — укладке резинового покрытия, монтажу малых архитектурных форм и установке игрового оборудования.

При поддержке Администрации Сургута