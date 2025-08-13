16+
Логотип Сиапресс
USD  79,8714   EUR  92,8583  

Новости

  • На улице Республики в Сургуте появился новый сквер

    На улице Республики в Сургуте появился новый сквер

    Сегодня в 18:30
    91 0
  • ​Школы и избирательные участки – приоритет: в Тюменской области усиливают меры безопасности

    ​Школы и избирательные участки – приоритет: в Тюменской области усиливают меры безопасности

    Сегодня в 18:06
    97 0
  • Бизнес Югры сможет быстрее писать обращения к власти через Госуслуги

    Бизнес Югры сможет быстрее писать обращения к власти через Госуслуги

    Сегодня в 17:59
    91 0 
  • ​Восстановление домов, строительства спортцентра и помощь с водой — что Руслан Кухарук обсуждал в ДНР

    ​Восстановление домов, строительства спортцентра и помощь с водой — что Руслан Кухарук обсуждал в ДНР

    Сегодня в 17:55
    100 0
  • ​Готовность Тюменской области к зиме превысила 60 процентов

    ​Готовность Тюменской области к зиме превысила 60 процентов

    Сегодня в 17:47
    103 0 
  • ​Тюмень готовится принять 900 компаний на крупнейшем нефтегазовом форуме

    ​Тюмень готовится принять 900 компаний на крупнейшем нефтегазовом форуме

    Сегодня в 17:31
    120 0
  • ​В Сургуте запустили чат-бот для борьбы с «наркорекламой» на стенах

    ​В Сургуте запустили чат-бот для борьбы с «наркорекламой» на стенах

    Сегодня в 17:11
    132 0
  • ​Строительство межвузовского кампуса в Тюмени идет по графику, партнеры – крупнейшие нефтегазовые компании

    ​Строительство межвузовского кампуса в Тюмени идет по графику, партнеры – крупнейшие нефтегазовые компании

    Сегодня в 16:58
    148 0
  • ​Тюменская область модернизирует сети ЖКХ: 70% труб водоснабжения уже из долговечного пластика

    ​Тюменская область модернизирует сети ЖКХ: 70% труб водоснабжения уже из долговечного пластика

    Сегодня в 16:46
    146 0
  • ​Через Югру проехала «Музыкальная экспедиция» под руководством Бориса Андрианова

    ​Через Югру проехала «Музыкальная экспедиция» под руководством Бориса Андрианова

    Сегодня в 15:51
    160 0
  • ​В Сургуте создадут «Купеческий» сквер

    ​В Сургуте создадут «Купеческий» сквер

    Сегодня в 13:42
    280 0
  • ​Сургутский район стал лидером Югры по числу пенсионеров-спортсменов

    ​Сургутский район стал лидером Югры по числу пенсионеров-спортсменов

    Сегодня в 13:08
    195 0
  • На улице Энергетиков в Сургуте отреставрировали мемориальную доску памяти Валентина Солохина

    На улице Энергетиков в Сургуте отреставрировали мемориальную доску памяти Валентина Солохина

    Сегодня в 12:54
    264 0
На улице Республики в Сургуте появился новый сквер

В Сургуте появился новый сквер на улице Республики

На улице Республики в Сургуте появился новый сквер
Фото администрации Сургута

В Сургуте завершено благоустройство сквера на улице Республики — нового общественного пространства, созданного в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Решение о его появлении было принято по итогам онлайн-голосования в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Территория не раз становилась участником подобных опросов, неизменно получая поддержку горожан.

Для жителей обустроили многофункциональную спортивную площадку, подходящую для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, а также зону воркаута с современными тренажерами, брусьями и теневым навесом. Для самых маленьких предусмотрены две игровые зоны: для детей до семи лет и для ребят постарше. Здесь же появилась площадка для массовых мероприятий и отдельная территория для выгула собак. Любители активного отдыха смогут воспользоваться велодорожками, а поклонники экстрима — памп-треком, представляющим собой велосипедную трассу с волнообразным рельефом. Для игры в настольный теннис установлены специализированные столы. Территория получила дополнительное озеленение.

«В сквере каждый найдет занятие по душе. Надеюсь, что прогулки здесь принесут жителям Сургута радость. Знаю, что с наступлением сумерек сквер уже наполняется жизнью. Без сомнения, это пространство в полной мере оправдывает возложенные на него надежды, становясь центром притяжения для горожан. С радостью приглашаем всех желающих ощутить атмосферу уюта и гармонии, посетив этот замечательный уголок», — отметил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Контроль за качеством и сроками выполнения работ вели специалисты МКУ «Управление капитального строительства», регулярно выезжая на объект вместе с представителями подрядной организации. Проводилась промежуточная приемка с участием депутатов и общественности.

Депутат думы Сургута Богдан Гужва подчеркнул: «До недавнего времени Парк имени И. А. Крылова, расположенный на моем избирательном участке, был для меня образцом оригинальности и любимым местом отдыха. Однако должен признать, что этот сквер, безусловно, более современный и эстетически привлекательный. Теперь он стал моим личным фаворитом. В целом сквер представляет собой комплексно организованное пространство для отдыха и досуга. Я искренне восхищен качеством выполненных работ, концепцией и ее воплощением. Открывающиеся в сквере виды нетипичны для Сургута и скорее напоминают пейзажи городов средней полосы России. Хочу выразить благодарность сургутянам за активное участие в голосовании. Благодаря привлечению федеральных и окружных средств мы имеем возможность реализовывать такие масштабные проекты. Чем активнее мы участвуем в ежегодном голосовании, тем больше шансов на появление в Сургуте новых современных и красивых общественных пространств».

При разработке проекта учли просьбы горожан об обустройстве входа в рекреационную зону от автобусной остановки на улице Республики. Для автомобилистов предусмотрена парковка. Безопасность обеспечивают более 30 камер видеонаблюдения, установленных по всей территории.

«Обращаюсь ко всем поколениям сургутян с просьбой бережно относиться к скверу, пресекать любые нарушения и акты вандализма. Мы хотим, чтобы парк существовал долго и сохранил свой первозданный вид», — добавил Андрей Арменчу.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сургуте продолжается благоустройство еще двух территорий. В парке за Саймой на участке от детской площадки «Ботаника» в сторону улицы Университетской завершаются демонтажные работы, частично установлены бордюры и в ближайшее время начнется укладка тротуарной плитки.

В парковой зоне в 20А микрорайоне уже проложено свыше 2500 метров электрокабеля и завершена укладка тротуарной плитки. Здесь появятся три детских площадки для разных возрастных групп, будет установлено освещение и камеры видеонаблюдения. После этого подрядчик приступит к финальному этапу — укладке резинового покрытия, монтажу малых архитектурных форм и установке игрового оборудования.

При поддержке Администрации Сургута


Сегодня в 18:30, просмотров: 92, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

