В Сургутском районе пройдет международный «ЧУМовой фестиваль #6.0»

С 14 по 16 августа в поселке Тром-Аган Сургутского района пройдет ежегодный открытый фестиваль национальных культур «ЧУМовой фестиваль #6.0». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году фестиваль впервые получил международный статус. В рамках творческого обмена в нем примет участие мастер из Сербии Катица Лишка, которая проведет мастер-классы по керамике.

Программа объединит девять тематических площадок. Гостей ждут дегустация блюд национальной кухни, ярмарка дикоросов и изделий ручной работы, концерты, этнодискотека, мастер-классы по традиционным ремеслам, лекции Российского общества «Знание», спортивные активности с обучением национальным единоборствам и езде на обласах, а также студия звукозаписи для сохранения аутентичных песен и легенд.

Отдельное внимание организаторы уделят созданию цифрового архива. В рамках проектов «ЧУМафильм» и «ЧУМнаследие» планируется записать подкасты о культуре коренных народов и сформировать электронное хранилище сказок, песен и легенд.

Для участников подготовили конкурс с номинациями «Лучшее традиционное жилище», «Лучший творческий номер» и «Лучший самобытный мастер». Организаторы обеспечат питание, проживание в чумах и трансфер из Сургута и Ханты-Мансийска.

Заявки на участие принимаются по электронной почте hatlye2020@mail.ru и по телефону +7 (922) 409-88-58.