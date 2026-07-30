Следователи Югры обеспечили приход 2,3 млрд рублей в бюджет

Следователи Югры за первое полугодие 2026 года обеспечили возмещение в федеральный бюджет более 2,3 млрд рублей, ранее не уплаченных в виде налогов, сборов, штрафов и пеней. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по автономному округу.

В ведомстве уточнили, что в указанную сумму входят не только недоимки, но и начисленные фискальные санкции, взысканные в ходе досудебного производства. За шесть месяцев следователи завершили расследование 25 уголовных дел о налоговых преступлениях, которые направлены в суд.

Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 644 млн рублей.

Сейчас в производстве следователей находятся еще 28 уголовных дел этой категории. Они касаются уклонения от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере, сокрытия имущества для принудительного взыскания, преднамеренного банкротства и неисполнения обязанностей налогового агента.

«Основная задача расследования налоговых преступлений заключается не в изоляции нарушителей от общества. Главная цель — обеспечить возмещение причиненного государству ущерба, восстановить нарушенные интересы государства и добиться неотвратимости ответственности за совершенные преступления», — отметили в ведомстве.

Ранее прокуратура Югры отчиталась о 450 млн рублей исковых требований к обвиненным в коррупционных преступлениях.