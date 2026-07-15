Менделеев-парк в Тобольске откроют для жителей осенью 2026 года

В Тобольске полным ходом идут работы по благоустройству Менделеев-парка. Завершены подготовительные мероприятия, готова часть дорожек, монтируется освещение. Новое место отдыха появится у тоболяков осенью, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Как он будет выглядеть, мы вместе выбирали в прошлом году. И перемены уже заметны. Когда работы в парке закончатся, там появится игровая площадка, места для спокойного отдыха, амфитеатр – все, чтобы весело проводить время всей семьей», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Общественное пространство создают в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В благоустройстве участвует стратегический партнер региона – компания СИБУР, благодаря которой в парке появится современная детская площадка и экотропа. Проект реализуется в рамках программы «Тобольск настоящий».

Концепцию парка жители Тобольска выбрали в ходе всероссийского голосования в 2025 году: более 16 тысяч горожан приняли участие в обсуждении проекта. Специалисты уже демонтировали старые конструкции, обустраивают пешеходные маршруты с брусчатым покрытием, устанавливают малые архитектурные формы и системы видеонаблюдения. Особое внимание уделяют сохранению природного ландшафта и зеленых насаждений. В перспективе парк планируют соединить экологическими тропами с городскими лесами.

«Благодарю жителей региона за активное участие в преобразовании городов Тюменской области. Вместе и дальше будем делать их красивее и комфортнее для жизни», – добавил Александр Моор.