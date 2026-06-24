В России изучают риски эксплуатации праворульных автомобилей без введения запретов

В России ведомства изучают риски эксплуатации праворульных автомобилей, но речь не идет о введении ограничений или запретов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минтранс. По данным ведомства, межведомственную работу проводит МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП «НАМИ». Минтранс также участвует в обсуждении.

«В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно Минпромторгом и ФГУП «НАМИ». Минтранс также принимает участие в обсуждении», — сказано в сообщении.

После анализа ведомства подготовят соответствующие предложения. В пресс-службе Минтранса уточнили, что сейчас специалисты собирают и изучают данные об особенностях управления праворульными автомобилями. «Сбор аналитики необходим для контроля над безопасностью дорожного движения», — заявили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что работа носит исследовательский и аналитический характер.

В сентябре прошлого года председатель Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обращался в Минпромторг с инициативой стимулировать замену праворульных автомобилей в России. Он связывал это с вопросами безопасности на дорогах.

Позднее представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что ведомство выступает против ограничений для праворульных машин и не предлагает дополнительных обременений для их владельцев. В 2024 году доля погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составила около 12% от общего числа жертв ДТП.