Губернатор поручил усилить контроль на дорогах Тюменской области

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области за четыре месяца 2026 года сократилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел губернатор Александр Моор на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения. Снижение смертности зафиксировано на всех типах дорог – федеральных, региональных и муниципальных.

Несмотря на позитивную динамику, аварийность остается высокой. Основные причины ДТП с трагическими последствиями – превышение скорости, выезд на встречную полосу и другие грубые нарушения. В связи с этим власти намерены наращивать количество комплексов фотовидеофиксации.

«Сегодня на дорогах нашего региона действуют более 260 таких устройств – и стационарных, и передвижных. Они показывают свою эффективность, поэтому есть смысл увеличивать число камер», – заявил Александр Моор.

Начальник Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер сообщил, что в первом квартале 2026 года проведено 60 профилактических рейдов. В результате выявлено около 1,4 тысячи водителей с признаками опьянения и более 1,3 тысячи человек, не имеющих прав на управление транспортными средствами.

Особое внимание на заседании уделили безопасности детей в преддверии школьных каникул. Губернатор поручил проверить, как ребята усваивают полученные в школах навыки безопасного поведения, при необходимости провести дополнительные занятия и подключить к этой работе родителей.

«Ответственное отношение к правилам движения нужно воспитывать с детства», – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, в марте сообщалось, что количество комплексов фотовидеофиксации в Тюменской области увеличится до 263. В прошлом году в регионе произошло 490 ДТП с участием детей, в которых 7 погибли и 540 получили травмы.