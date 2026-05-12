Тюменские и китайские бизнесмены будут развивать промышленный потенциал

Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Эдуардом Бакиевым в ходе визита в город Циндао (КНР) достигла договоренности о заключении соглашения о сотрудничестве с Пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай – ШОС». Визит прошел в рамках бизнес-миссии Строительно-индустриального кластера региона, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

«Обсудили стратегические направления сотрудничества. Договорились создать рабочую группу по развитию промышленного потенциала (нефтехимия, энергетика), двустороннего инвестиционного сотрудничества, международной логистики и морского транспорта», – отметил Эдуард Бакиев.

Пилотная зона «Китай – ШОС» создана для углубления экономических связей между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества. Это уже не первый шаг тюменского кластера по расширению международного присутствия. В 2025 году были открыты взаимные представительства в Китае и Казахстане, а также подписано соглашение о партнерстве с Промышленно-строительным кластером Дальнего Востока в КНР и Российско-Китайским центром делового сотрудничества «ШОС – Будущее». Документ предполагает создание постоянно действующей переговорной площадки в Циндао, поиск китайских партнеров для российских проектов и продвижение товаров тюменских предприятий на рынок стран ШОС.

Ранее тюменская делегация в ходе визита в Китай изучала опыт строительства модульных и быстровозводимых домов, а также посетила международную строительную выставку CIHIE-2026 в Гуанчжоу.