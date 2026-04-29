Тюменские компании принимают участие в выставке AstanaBuild 2026

Тюменские компании презентуют свою продукцию на 26-й Казахстанской международной строительной и интерьерной выставке AstanaBuild 2026. Мероприятие, которое проходит в Астане с 28 по 30 апреля, собрало ведущих производителей стройматериалов и технологий со всего мира. Тюменскую область представляют ООО «Сухие смеси», ООО «ГК 72 Меридиан» и ООО «Индорс», рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

В первый же день работы участники из Тюменской области провели ряд целевых переговоров с потенциальными партнерами и заказчиками, среди которых ТОО «BAZIS-A» и АО «Bi Group». Стороны обсудили перспективы сотрудничества, возможности выхода на новые рынки и обменялись опытом.

По итогам первого дня достигнуты предварительные договоренности, наработаны новые контакты. Как отмечают организаторы, все деловые встречи состоялись и были детально проработаны. Экспозицию также посетил Торговый представитель РФ в Казахстане.

Участие в AstanaBuild 2026 открывает для тюменских компаний дополнительные возможности для расширения присутствия на международной арене и укрепления деловых связей. Организатором поездки выступил Центр поддержки экспорта Тюменской области при содействии Торгово-промышленной палаты региона.

Поездка организована в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».