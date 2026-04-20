Россиян стали больше беспокоить экономика и здравоохранение, чем коррупция

Россиян сейчас больше беспокоят экономика, политическая ситуация и проблемы здравоохранения, чем коррупция. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире Радио РБК.

По его словам, если еще восемь-десять лет назад коррупция входила в число главных проблем, волнующих общество, то сейчас она опустилась примерно на пятое-шестое место.

Одной из причин таких изменений, по мнению Федорова, стало усиление борьбы с коррупционными преступлениями: «Помните, в свое время президент спрашивал прилюдно: посадки где? Нет посадок, вот. А сегодня, так сказать, уже нельзя. Посадок много. И становится все больше. И такое впечатление, что действительно неприкасаемых нет. Берут уже пачками, там, вице-губернаторов, даже губернаторов».

При этом он подчеркнул, что коррупция не исчезла и остается проблемой, однако общественное восприятие изменилось.

По словам Федорова, один из эффектов антикоррупционной борьбы ‒ рост страха наказания среди чиновников. Вместе с тем, как отмечают социологи, это может влиять и на масштабы коррупционных схем.

Свою оценку ситуации также дал бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов. По его мнению, для реального снижения коррупции необходимо менять отношение общества к таким практикам и общий психологический климат в чиновничьей среде.