Читатели СИА-ПРЕСС связали счастье скорее с внутренним состоянием, чем с доходом

Читатели СИА-ПРЕСС неоднозначно отнеслись к связи счастья и денег. Согласно результатам опроса, самым популярным оказался вариант «Не могу определить степень и причину своего счастья или несчастья» – его выбрали 31,3% участников. Почти столько же, 30,4%, ответили: «Я несчастен, я беден».

При этом 19,6% респондентов заявили, что счастливы и считают себя богатыми. Еще 11,6% выбрали вариант «Да, я беден», то есть назвали себя счастливыми, несмотря на низкий доход. Лишь 7,1% участников указали, что несчастны, хотя считают себя богатыми.

Всего в голосовании приняли участие 112 человек.

Между тем, деньги все сильнее связаны с ощущением счастья и удовлетворенности жизнью, говорится в исследовании профессора Университета штата Калифорния в Сан-Диего Джин Твенге. Она проанализировала данные почти 40 тысяч американцев за полвека и пришла к выводу, что доход влияет на восприятие благополучия заметнее, чем считалось раньше.