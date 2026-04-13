На поддержку краеведческих музеев России будет выделено до 100 млн рублей

Гранты до 1 млн рублей могут получить югорские музеи в рамках конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России». Всего будет выделено до 100 млн рублей.

«Краеведческие музеи – это шкатулки, в которых хранятся традиции и обычаи края, истории поколений, уникальные промыслы и умения. В прошлом году мы запустили первый этап грантового конкурса, тогда он охватил 15 регионов страны, а победители получили 15 млн рублей. В этом году расширяем программу на все 89 регионов России и увеличиваем финансирование конкурса. Уверены, что поддержка поможет сберечь ценности, сделать их открытыми и более узнаваемыми», – прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ и председатель фонда «ВТБ-Страна».

Программа поддержки краеведческих музеев направлена на сохранение культурной самобытности регионов, формирование образа краеведческих музеев как привлекательных центров досуга для молодежи и семей, повышение доступности экспозиций для широкой аудитории. Большое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий. Для участия нужно заполнить анкету на сайте, результаты будут подведены июле 2026 года, а реализация проектов – по 31 августа 2027 г.