За полгода количество выставленных на Ozon тюменских товаров выросло на 92%

Более 100 продавцов и тысячи товаров из Тюменской области представлены в разделе «Сделано в Тюменской области» на крупнейших российских маркетплейсах. Региональные витрины с местными брендами работают на площадках Ozon, Wildberries, «Ярмарка мастеров» и «Яндекс Маркет». Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменские предприниматели присоединились к проекту меньше года назад, но уже заметны первые успехи. На Ozon, например, за полгода количество выставленных товаров выросло на 92%.

«Сделано в Тюменской области» – это часть федеральной программы «Сделано в России». Развивать своё дело местным предпринимателям помогает центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, что поддержка местных производителей – одно из приоритетных направлений экономической политики региона. Ранее сообщалось, что в Тюменской области реализуются программы «Покупаем тюменское» и «Продаем тюменское», направленные на продвижение локальных брендов. Кроме того, центр «Мой бизнес» предоставляет предпринимателям консультации, обучение и помощь в выходе на маркетплейсы. В 2025 году гарантийный фонд Инвестиционного агентства выдал 103 поручительства на сумму более 530 миллионов рублей, что обеспечило бизнесу кредиты на 1,7 миллиарда рублей.