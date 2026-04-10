В стадии строительства в Тюменской области находится более 3,5 миллиона «квадратов»

Тюменская область сохраняет лидерские позиции по вводу жилья. По итогам 2025 года в регионе построили почти три миллиона квадратных метров – на 13% больше, чем годом ранее. В настоящее время в стадии строительства находится более 3,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, комментируя итоги совместного заседания коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета.

«Прошлый год стал первым годом работы по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Все запланированные показатели выполнены. Строительная отрасль остается одним из драйверов экономики», – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, ранее вице-премьер назвал Тюменскую область в числе лидеров по вводу жилья на человека – 1,8 квадратного метра при среднем показателе по стране 0,74. За последние пять лет в регионе построили почти 12 миллионов квадратных метров жилья. Сегодня в строительной отрасли работают более 100 застройщиков.

«В рамках развития строительной отрасли региона планируется продолжить работу по обеспечению населения доступным и комфортным жильем», – подчеркнул Александр Моор.