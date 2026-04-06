Школа на 1200 мест в тюменском микрорайоне Ямальский-1 готова на 80%

В Тюмени продолжается строительство школы в микрорайоне Ямальский-1. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что объект готов на 80%. Учебное заведение рассчитано на 1200 детей.

В школе появятся современные классы, книгохранилище, большой актовый зал, вместительный пищеблок с обеденным залом и два спортивных зала. На прилегающей территории обустроят зоны для отдыха и игр.

«Все новые школы, которые мы строим, становятся центром общественной жизни. Школа в Ямальском-1 – не исключение. Спортивные площадки смогут использовать жители микрорайона. Кроме этого, здесь же предусмотрена сцена для проведения праздничных мероприятий», – отметил Александр Моор.

Сейчас в Тюменской области возводятся 12 школ и два детских сада. В 2026 году планируется открыть сразу семь школ, пять из них крупных. Это даст в общей сложности свыше 5600 мест. География обширная: Тюмень, Тюменский, Нижнетавдинский и Вагайский округа.

«Строительство новых школ – это важная часть Народной программы партии «Единая Россия». Сейчас как раз принимаются предложения в обновленный документ, свою идею или инициативу можно оставить на сайте естьрезультат.рф», – подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее в регионе были открыты и введены в эксплуатацию после капитального ремонта пять школ в пяти муниципальных округах, два детских сада, школа-сад в поселке Московском. Развитие социальной инфраструктуры ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».