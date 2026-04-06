Школу искусств в тобольском Сумкино отремонтируют к сентябрю 2026 года

В рабочем поселке Сумкино (микрорайон Тобольска) капитально отремонтируют Детскую школу искусств имени А.А. Алябьева. Решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор после личного приема граждан, который прошел в декабре 2025 года в партии «Единая Россия».

С просьбой обновить учреждение обратилась местная жительница Екатерина Москвичева. Школа занимает первый этаж жилого дома, построенного в 1974 году. За все время в помещениях, где занимаются дети, ни разу не проводили ремонт.

«По итогам личного приема дал поручение провести работы. Финансирование предусмотрено, в том числе в рамках национального проекта «Семья», – отметил Александр Моор.

Сейчас в школе обучаются 68 ребят. В порядок приведут фасад, сделают удобный вход для маломобильных граждан, заменят инженерные сети, пол, окна и двери, отремонтируют кабинеты. Открытие обновленного учреждения запланировано на сентябрь 2026 года.

Напомним, что в Тюменской области системно обновляют учреждения культуры. Ранее губернатор сообщал о капитальном ремонте Дома культуры в поселке Туртас Уватского округа и модернизации детской школы искусств в Сумкино. Работы ведутся в рамках национального проекта «Семья».