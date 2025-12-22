Тюменская область обновит Дом культуры в Туртасе и школу искусств в Тобольске

Два учреждения культуры в Тюменской области ждет масштабная модернизация к 2026 году. Как сообщил губернатор Александр Моор, капитальный ремонт проведут в Доме культуры посёлка Туртас (Уватский округ) и в детской школе искусств имени Алябьева в микрорайоне Сумкино Тобольска.

В туртасском ДК, где ремонт уже начался, обновят инженерные сети, кровлю и внутренние помещения. После окончания работ это пространство станет современным центром притяжения для жителей посёлка.

«Поддержка культуры остаётся одним из приоритетов региональной работы. Важно, чтобы у жителей Тюменской области, независимо от территории, были современные и удобные пространства для творчества и развития», – подчеркнул Александр Моор.

В тобольской школе искусств, носящей имя известного композитора Александра Алябьева, отремонтируют учебные классы, заменят оборудование и создадут комфортную среду для занятий детей.

Оба проекта реализуются в рамках национального проекта «Семья». Эта работа направлена на повышение доступности и качества культурных услуг как в крупных городах, так и в отдалённых населённых пунктах региона, способствуя созданию равных возможностей для творческой реализации всех жителей области.