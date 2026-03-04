Поддержать инициативы тюменцев на премии «Служение» можно до 6 апреля

Четыре представителя Тюменской области стали финалистами Всероссийской премии «Служение», которая вручается муниципальным служащим за вклад в развитие городов и сел. В этом году в списке – проекты из Тюмени, Ялуторовска, Тюменского и Упоровского округов.

Инициативы тюменцев охватывают самые разные сферы:

– «Суерская шкатулка» – народная летопись села Суерка (сохранение исторической памяти);

– просветительский проект по повышению уровня потребительской грамотности;

– туристический кластер «Семь деревень» (развитие сельского туризма);

– «ГородМолодость» (создание условий для профессиональной самореализации молодежи).

«Эти проекты уже меняют жизнь к лучшему. Проголосуйте – так вы поддержите тех, кто работает на благо нашего региона!» – призвал губернатор Александр Моор.

Поддержать проекты можно до 6 апреля включительно по ссылкам на портале госуслуг. Премия учреждена Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления по инициативе президента РФ. Имена победителей объявят в конце апреля.