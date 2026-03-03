В Госдуме предложили сделать бесплатным второе образование по дефицитным специальностям

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил дать гражданам право бесплатно получать второе высшее и второе среднее профессиональное образование по направлениям, где не хватает специалистов. Обращение он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает «КоммерсантЪ».

Как отмечает РИА Новости, сейчас за счет бюджета можно получить второе высшее образование только в сфере искусств. Второе среднее профессиональное образование бесплатно доступно лишь отдельным категориям граждан, включая участников СВО.

Инициатива предполагает расширение числа бюджетных мест по востребованным специальностям, в том числе через механизм целевого обучения. Перечень дефицитных направлений предлагается сформировать Минтруду — с учетом анализа рынка труда, прогноза кадровой потребности, а также предложений регионов и отраслевых объединений работодателей.

Авторы идеи считают, что такая мера поможет приоритетным отраслям экономики получить квалифицированные кадры и повысит профессиональную мобильность граждан.