​Тюмень принимает юных пилотов дронов из разных регионов России

В Тюмени стартовал межрегиональный чемпионат по пилотированию дронов «Кванторейс»

Фото: admtyumen.ru

В тюменской «Конторе пароходства» открылся межрегиональный чемпионат «Кванторейс». Участниками стали 88 школьников из 17 городов России – они выясняют, кто лучше владеет беспилотниками и радиоуправляемыми моделями. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

С приветствием к участникам обратился заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

«Современные дроны – это уже не игрушки, а эффективный инструмент для решения реальных проблем. Они готовы доставлять лекарства в труднодоступные деревни, обрабатывать поля, работать в зонах чрезвычайных ситуаций, помогать в поиске потерявшихся людей», – отметил он.

Открыл соревнования ученик тюменского Центра робототехники и АСУ Ярослав Астапенко – победитель турнира 2024 и 2025 годов. Школьник мастерски провел радиоуправляемый автомобиль, задав высокую планку для всех участников.

Юные пилоты состязаются в двух дисциплинах. В направлении «Аэро» ребята показывают навыки управления дронами на реальных и виртуальных трассах. В категории «Авто» соревнуются в пилотировании шоссейных моделей масштаба 1:10.


