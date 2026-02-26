В Тюменской области создадут сервис, которым поможет спасателям ориентироваться на незнакомых территориях

В Тюменской области разработают цифровую карту расположения пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения. С таким предложением на заседании областной комиссии по ЧС выступил заместитель губернатора Станислав Логинов. Заседание провел глава региона Александр Моор.

«Новый цифровой сервис позволит пожарным, работающим в условиях ЧС, более эффективно действовать на незнакомых территориях, оперативно получая актуальную информацию», – отметил Станислав Логинов.

Создание карты – часть масштабной подготовки региона к пожароопасному сезону. Ранее по итогам коллегии с полпредом президента в УрФО губернатор поручил главам муниципалитетов проверить состояние гидротехнических сооружений, спецтехники и систем оповещения, а также завершить создание минерализованных полос.

Кроме того, в регионе обновят перечень населенных пунктов, попадающих в зону риска подтопления. Это необходимо для запуска проактивной системы помощи жителям – тюменский опыт высоко оценили в МЧС России, и теперь его планируют использовать в других регионах.

Александр Моор призвал жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности и напомнил, что тщательная подготовка позволит минимизировать ущерб и предотвратить гибель людей.